محمد العبارعن وضع السوق العقاري في الإمارات: الأمور مبشرة

قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن الوضع العقاري في الإمارات مبشر بالخير، وهناك زيادة في الطلب، حيث شهدت الأسعار زيادة 20% الفترة الأخيرة.





وأشار "العبار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن من يقطن في الإمارات تأكد أن البلاد لديها قيادة جادة وهو ما ساهم في تحسن السوق العقاري في الإمارات.



