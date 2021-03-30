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محمد العبارعن وضع السوق العقاري في الإمارات: الأمور مبشرة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:12 ص
محمد العبار
محمد العبار
هدى عبدالرازق
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قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن الوضع العقاري في الإمارات مبشر بالخير، وهناك زيادة في الطلب، حيث شهدت الأسعار زيادة 20% الفترة الأخيرة.

وأشار "العبار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن من يقطن في الإمارات تأكد أن البلاد لديها قيادة جادة وهو ما ساهم في تحسن السوق العقاري في الإمارات.

وأضاف مؤسس شركة إعمار العقارية، أن قطاع الفنادق في الإمارات مازال متأثرا بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن التحسن في السوق العقاري بالإمارات ظهر قبل القوانين التي اصدرتها الدولة بشأن التأضيرة، معلقا: "الحكومة الحالية بتاعة شدائد"، معتبرا أن أفضل مكان للاستثمار العقاري مصر ثم الإمارات ثم بريطانيا.

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مصر محمد العبار عمرو أديب الإمارات

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