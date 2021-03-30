العبار: "فريق عملنا بالقاهرة 100% مصري"

قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إنه كان لديه موظفين أمريكان في إعمار دبي، ولكنه وجد أن أسلوب عملهم مختلف عن طبيعتهم.





وأشار "العبار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن فريق العمل للشركة في مصر 100% مصري، مضيفا: "الأمر يعتمد أنت بتختار مين".



