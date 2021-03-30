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العبار: "فريق عملنا بالقاهرة 100% مصري"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:09 ص
محمد العبار
محمد العبار
هدى عبدالرازق
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قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إنه كان لديه موظفين أمريكان في إعمار دبي، ولكنه وجد أن أسلوب عملهم مختلف عن طبيعتهم.

وأشار "العبار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن فريق العمل للشركة في مصر 100% مصري، مضيفا: "الأمر يعتمد أنت بتختار مين".

وأضاف مؤسس شركة إعمار العقارية: "في إعمار مفيش ياما ارحميني، بنختار أحسن الناس".

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