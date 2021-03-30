صلاح يتحدث عن زيدان وهازارد قبل مواجهة ريال مدريد.. وتأثير غياب رونالدو

تحدث الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه مع ريال مدريد في إطار دور الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية :"زيدان مدرب رائع وقد فاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وهو يؤدي بشكل جيد للغاية مع الفريق. غادر وعاد لمساعدة الفريق في الفوز بالألقاب مرة أخرى. لقد كان أحد الذين أعتبرهم قدوة لي عندما كنت صغيراً، كمدرب يقوم بعمل رائع."





وأضاف محمد صلاح :"لا أستطيع أن أقول من اللاعب الذي يعجبني في مدريد معظمهم رائعون. هازارد تربطني به علاقة رائعة ولقد قدم أداءً جيداً في تشيلسي لكنه الآن لا يحالفه الحظ، مودريتش لدي أيضاً معه علاقة جيدة جداً، لقد التقينا في وقت ما. لا يمكنني إختيار واحد لأنهم لاعبون كبار ونادي كبير."





واختتم محمد صلاح :"لم يكن إيدين هازارد محظوظاً، لقد أصيب ولكن الأمر مختلف. وصل الفريق الآن إلى ربع النهائي ولديهم لاعبون رائعون رغم أنهم فقدوا أهداف رونالدو، لا أستطيع أن أقول أيهم أفضل، أقول ببساطة إنهم وصلوا إلى ربع النهائي الآن وبالتأكيد مستعدون ونحن يجب أن نكون مستعدين لمواجهتهم."



