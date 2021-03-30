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هل تريد الثأر من ريال مدريد؟.. محمد صلاح يرد بقوة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر لها يوم السادس من شهر أبريل المقبل، وعن ما إذا يخطط للثأر لنهائي كييف عام 2018.

وأشار محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن الحديث عن ما حدث في نهائي كييف لن يجدي بفائدة ولن يغير ما مضى، موضحًا أنه لديه رغبة خاصة في الفوز باللقاء والتأهل إلى نصف النهائي.

‏واوضح أنه عندما علم بنتيجة القرعة التي أوقعت ليفربول مع ريال مدريد، فكر في أن الأمر سيكون مميزًا إذا تأهل فريقه إلى نصف النهائي، مشيرًا إلى أنه لم يكن يهتم بمواجهة ريال مدريد مجددًا، مؤكدًا أن جميع الفرق في ربع النهائي قوية.

جدير بالذكر أن محمد صلاح انتهى من المشاركة مع منتخب مصر، مساء أمس الإثنين، حيث خاض لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، واستطاع أن يسجل هدفين.

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