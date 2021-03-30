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حاتم عبدالعزيز: تحيا مصر وتحيا إرادتها القوية وقيادتها الرشيدة التي نجحت في تعويم السفينة العملاقة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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قال النائب حاتم عبدالعزيز عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاسكان "، إن نجاح المهندسين المصريين في تعويم السفينة العملاقة الجانحة، يؤكد على الإرادة المصرية القوية والتصميم والإخلاص في التعامل مع مشكلة ضخمة تابعها العالم أجمع وحبس أنفاسه.

وأضاف عضو مجلس النواب"؛ في تصريحات له اليوم، أن المصريون وبمتابعة مباشرة من الرئيسي السيسي، على مدار الساعة استطاعوا تعويم السفينة وضبط مسارها بعدما سد المدخل الجنوبي للقناة على مدار عدة أيام.

واشار الدكتور حاتم عبدالعزيز"‚ الى أن الأحداث أثبتت عمق نظرة الرئيس ورأيه الثاقب في قناة السويس الجديدة، وفي الدفاع بالاستثمارات الى قناة السويس بقوة طوال السنوات الماضية.


واشاد  حاتم عبدالعزيز ، بتهنئة الرئيس للمهندسين المصريين المخلصين وهيئة قناة السويس، وكل من تفانى في هذا العمل حتى يمكن تخليص السفينة بعد جنوحها في مكان صعب للغاية، ووسط كثير من سيناريوهات متشائمة، كانت ترى أنه ليس هناك سبيل سوى تخفيف حمولتها وكان ذلك سيستغرق أسابيع طويلة.

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