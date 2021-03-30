الحسيني سمير: العامري فاروق طلب خروج شيكابالا من صالة الزمالك





أكد الحسيني سمير، نجم كرة السلة بنادي الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض يتعرض لظلم كبير خلال مباريات كرة السلة.





وقال الحسيني سمير، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"البعض يتهمنا أننا عايشين في وهم المؤامرة، ولكن الحقيقة أن الزمالك يتعرض لظلم كبير"، مضيفًا :"كل ما نروح أي مباراة في أي صالة، نفاجئ بوجود أعداد غفيرة من الجماهير، والمباريات تقام بحضورهم".





وأضاف :"عندما يطلب الزمالك جزء من حقه في ملعبه، يطلب منه المسؤولين خروج الجماهير، وإلا سيتم إلغاء المباراة أو اعتبار الفريق الأبيض منسحب، في حين لم يتم تطبيق هذا القرار مع الفرق المنافسة".





وتابع :"منذ عام 2011، اتخذ اتحاد السلة قرارًا بإقامة المباريات بدون جمهور، ولكن يحضر الجمهور بشكل ودي"، مشيرًا:"لا يجرؤ الجهاز الفني للأهلي أو الزمالك يأخذ قرار برفض خوض المباراة بسبب وجود الجماهير".





وواصل :"أنا رأيت بعيني العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي هو يقول لأشرف توفيق، المدير الفني لفريق السلة بالقلعة الحمراء، لن نخوض المباراة إلا بخروج لاعبي الكرة بالزمالك".





وأردف :"قمنا بإخراج بعض الجماهير من الصالة ولم يتبق سوى زوجات اللاعبين وشيكابالا"، مضيفًا :" مستحيل كنا أن نوافق على خروج شيكابالا من ناديه".



