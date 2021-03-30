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الحسيني سمير: العامري فاروق طلب خروج شيكابالا من صالة الزمالك
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:49 ص
محمد زكي
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أكد الحسيني سمير، نجم كرة السلة بنادي الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض يتعرض لظلم كبير خلال مباريات كرة السلة.
وقال الحسيني سمير، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"البعض يتهمنا أننا عايشين في وهم المؤامرة، ولكن الحقيقة أن الزمالك يتعرض لظلم كبير"، مضيفًا :"كل ما نروح أي مباراة في أي صالة، نفاجئ بوجود أعداد غفيرة من الجماهير، والمباريات تقام بحضورهم".
وأضاف :"عندما يطلب الزمالك جزء من حقه في ملعبه، يطلب منه المسؤولين خروج الجماهير، وإلا سيتم إلغاء المباراة أو اعتبار الفريق الأبيض منسحب، في حين لم يتم تطبيق هذا القرار مع الفرق المنافسة".
وتابع :"منذ عام 2011، اتخذ اتحاد السلة قرارًا بإقامة المباريات بدون جمهور، ولكن يحضر الجمهور بشكل ودي"، مشيرًا:"لا يجرؤ الجهاز الفني للأهلي أو الزمالك يأخذ قرار برفض خوض المباراة بسبب وجود الجماهير".
وواصل :"أنا رأيت بعيني العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي هو يقول لأشرف توفيق، المدير الفني لفريق السلة بالقلعة الحمراء، لن نخوض المباراة إلا بخروج لاعبي الكرة بالزمالك".
وأردف :"قمنا بإخراج بعض الجماهير من الصالة ولم يتبق سوى زوجات اللاعبين وشيكابالا"، مضيفًا :" مستحيل كنا أن نوافق على خروج شيكابالا من ناديه".
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