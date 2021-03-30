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عفت نصار ينفجر ويطالب بانسحاب الزمالك من جميع البطولات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:04 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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طالب عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، بالانسحاب من كافة البطولات الرياضية.

وقال عفت نصار، خلال حواره  ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"أطالب اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، بالانسحاب من جميع المسابقات الرياضية الموجودة في مصر، حتى يُعرض أمرنا على رئيس الجمهورية".

وأضاف :"الموسم الماضي، كنا في أفضل حالاتنا ، وقيل لنا الدوري سيتم حسمه خارج الملعب، وهو ما حدث بالفعل"، مضيفًا :" احنا مضطهدين في دولة عدل، أنا مقهور من اللي بيحصل لنادي الزمالك في الوقت الحالي".

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