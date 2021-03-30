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عفت نصار ينفجر ويطالب بانسحاب الزمالك من جميع البطولات
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:04 ص
محمد زكي
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طالب عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، بالانسحاب من كافة البطولات الرياضية.
وقال عفت نصار، خلال حواره ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"أطالب اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، بالانسحاب من جميع المسابقات الرياضية الموجودة في مصر، حتى يُعرض أمرنا على رئيس الجمهورية".
وأضاف :"الموسم الماضي، كنا في أفضل حالاتنا ، وقيل لنا الدوري سيتم حسمه خارج الملعب، وهو ما حدث بالفعل"، مضيفًا :" احنا مضطهدين في دولة عدل، أنا مقهور من اللي بيحصل لنادي الزمالك في الوقت الحالي".
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