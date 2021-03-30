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عفت نصار: الزمالك بيتدمر وبينهار
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:05 ص
محمد زكي
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أبدى عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، استياءه الشديد، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الجارية.
وقال عفت نصار، خلال حواره ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"حزين للغاية، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الجارية"، مضيفًا :"أخبار الزمالك كل يوم من سيئ إلى أسوأ من مرحلة أدنى إلى مرحلة أدنى، نادي الزمالك بيروح وبيدمر".
وأضاف :"اللجنة إللي موجودة التي تدير النادي حاليًا ليس لها أي ذنب فيما يحدث للنادي حاليًا، هذه لجنة تسيير أعمال"، مشيرًا :"الزمالك بينهار، ويجب تدخل المسئولين في الدولة لانقاذ النادي مما يحدث فيه حاليًا".
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