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عفت نصار: الزمالك بيتدمر وبينهار

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:05 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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أبدى عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، استياءه الشديد، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الجارية.

وقال عفت نصار، خلال حواره  ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"حزين للغاية، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الجارية"، مضيفًا :"أخبار الزمالك كل يوم من سيئ إلى أسوأ من مرحلة أدنى إلى مرحلة أدنى، نادي الزمالك بيروح وبيدمر".

وأضاف :"اللجنة إللي موجودة التي تدير النادي حاليًا ليس لها أي ذنب فيما يحدث للنادي حاليًا، هذه لجنة تسيير أعمال"، مشيرًا :"الزمالك بينهار، ويجب تدخل المسئولين في الدولة لانقاذ النادي مما يحدث فيه حاليًا".

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