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سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:15 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على مشهد التفاف عدد من الجماهير حول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عقب انتهاء مباراة الفراعنة أمام جزر القمر، التي أقيمت أمس الإثنين، والتي أثارت جدلاً واسعاً.

وفاز المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أمام جزر القمر، برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في الكاميرون.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ظهور صورة التفاف الجماهير حول صلاح بعد مباراة جزر القمر، تُسيء لمصر في أوروبا، وأين أمن الملعب من هذا الأمر؟".

وتابع، "أي شخص يعود من بعض الدول وعلي رأسها مصر إلى إنجلترا يجب أن يخضع للعزل المنزلي 10 أيام وإجراء 3 اختبارات PCR للتأكُّد من سلامته".

واستكمل، " محمد صلاح أحد من حصلوا على استثناء من هذا الأمر، لكن ما حدث خلال مباراة اليوم قد يؤدي لخضوع اللاعب لفترة العزل وغيابه عن 3 أو 4 مباريات مع ليفربول".

واضاف، "المسئول عن صورة التفاف الجماهير حول محمد صلاح بعد مباراة جزر القمر هو الاتحاد المصري لكرة القدم".

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