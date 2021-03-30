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مدرب منتخب مصر يعلق على الفوز أمام جزر القمر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد أحمد أيوب، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الفوز على جزر القمر كان هاما وجاء في وقت مناسب للغاية، خاصة في ظل الانتقادات في الفترة الأخيرة. 

وقال أيوب خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الفوز على جزر القمر هام وجاء في وقته، عانينا من إصابة بعض لاعبيه وضيق الوقت منعنا من خوض مباريات ودية، والفوز على جزر القمر يمنحنا الثقة".

وتابع: "من مكاسب المباراة إشراك عناصر جديدة لإكتساب الخبرات".

وأضاف: "أي مدرب يريد الفوز بأداء جيد، نحن بشر والأخطاء واردة ونسعى لتحسين الأداء ونتعلم من أخطائنا".

وأتم: "لا نستطيع إرضاء الجميع لكننا نحقق أهدافنا بوجهة نظر الجهاز الفني وليس أشخاصا آخرين".

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