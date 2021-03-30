نادر السيد يختار أفضل 5 حراس عبر تاريخ مصر

اختار نادر السيد حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، أفضل 5 حراس عبر التاريخ في مصر،





وقال السيد لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "عاصرت حراس كثيرة وايضا سبقني حراس مميزة كثيرة"





وأفصح: شوبير وعادل مأمور ونادر السيد والحضري واكرامي الشحات هم الأفضل في تاريخ مصر على مستوى حراسة المرمى.





وبسؤاله عن محمد الشناوي قال: هو مازال في الملعب ولم ينهى مشواره بعد، مازال امامه الوقت.



