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نادر السيد يختار أفضل 5 حراس عبر تاريخ مصر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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اختار نادر السيد حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، أفضل 5 حراس عبر التاريخ في مصر، 

وقال السيد لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "عاصرت حراس كثيرة وايضا سبقني حراس مميزة كثيرة"

وأفصح: شوبير وعادل مأمور ونادر السيد والحضري واكرامي الشحات هم الأفضل في تاريخ مصر على مستوى حراسة المرمى.

وبسؤاله عن محمد الشناوي قال: هو مازال في الملعب ولم ينهى مشواره بعد، مازال امامه الوقت.

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