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مسرح "البولشوي" يحتفل بعيد ميلاده الـ245

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
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احتفل مسرح "البولشوي" الروسي بعيد ميلاده الـ245، فيما قال مدير عام المسرح، فلاديمير أورين إن، وباء فيروس كورونا فرض قيودا معروفة على أقامة احتفالات وفعاليات بحضور عدد كبير من الجمهو،  لذلك قررت إدارة المسرح التخلي عن إقامة احتفالات رسمية واكتفت بأن تعرض يوم 28 مارس في المسرح الكلاسيكي أوبرا "سادكو" من إخراج الفنان، دميتري تشيرياكوف، والتي تم ترشيحها لمنح جائزة "القناع الذهبي" المسرحية الروسية الكبيرة.احتفل مسرح "البولشوي" الروسي الأحد 28 مارس بعيد ميلاده الـ245.


وقال مدير عام المسرح، فلاديمير أورين إن، وباء فيروس كورونا فرض قيودا معروفة على أقامة احتفالات وفعاليات بحضور عدد كبير من الجمهور. لذلك قررت إدارة المسرح التخلي عن إقامة احتفالات رسمية واكتفت بأن تعرض يوم 28 مارس في المسرح الكلاسيكي أوبرا "سادكو" من إخراج الفنان، دميتري تشيرياكوف، والتي تم ترشيحها لمنح جائزة "القناع الذهبي" المسرحية الروسية الكبيرة.


أما المسرح الجديد لـ"البولشوي" فعرض عليه بالي "أورلاندو". وشهد المسرح الصغير في 28 مارس أول عرض لأوبريت المؤلف الموسيقي الروسي السوفيتي العظيم، دميتري شوستاكوفيتش" موسكو – تشيريومشكي".


وقال مدير عام المسرح إن فرقة "البولشوي" ستستمر في توجيه دعوات إلى نجوم الأوبرا والباليه ليشاركوا في عروضها وأكد أن "البولشوي" سيواصل تحقيق المشروع المشترك مع نجم الأوبرا العالمية، بلاسيدو دومينغو، الذي سيغني في أبريل المقبل في أوبرا فيردي "دون كارلوس" حيث سيقوم بأداء دور رودريجيو وسيشاركه في الأداء نجما الأوبرا الروسية، آنا نيتريبكو، وزوجها، يوسف إيفازوف.


وأعاد مدير عام المسرح إلى الأذهان أن تاريخ "البولشوي" يعود إلى يوم 28 مارس عام 1776 حين منحت الإمبراطورة الروسية، يكاترينا الثانية الأمير، أوروسوف، حق تشكيل أول فرقة للفنانين المحترفين في روسيا. وقام الأمير عام 1791 بتدشين أول مسرح للأوبرا في موسكو وروسيا أطلقت عليها أولا تسمية مسرح بطرس، ثم مسرح "البولشوي" الذي تحول لاحقا إلى مسرح البولشوي" الأكاديمي الروسي في موسكو.


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