تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

أوضح الاتحاد البولندي لكرة القدم، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، خلال مباراة منتخب بلاده أمام أندورا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.





وقال الاتحاد البولندي خلال بيان رسمي: "أظهرت الفحوصات الأولى، إصابة ليفا في الرباط الجانبي للركبة اليمنى".





وتابع: "علاج هذا النوع من الإصابات يستمر عادة من 5 إلى 10 أيام، ونتيجة لذلك سيخضع ليفاندوفسكي لإعادة التأهيل في ناديه".





وأصبح ليفاندوفسكي مهددًا بالغياب عن المباراتين المقبلتين للبافاري أمام لايبزيج بالدوري الألماني، ثم المواجهة المنتظرة أمام باريس سان جيرمان، المقرر إقامتها في 7 أبريل المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



