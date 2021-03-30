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رئيس حي البساتين يتابع أعمال إزالات منطقة بير أم سلطان
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:30 ص
إسماعيل منطاوي
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تابع اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين، استمرار أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان.
وتم تسليم مبالغ التعويضات لأصحاب العقارات بمنطقة بير أم سلطان ومنطقة عزبة النصر في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة تسليم تعويضات أصحاب العقارات التي ستتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري، وتحت إشراف اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين.
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