عاجل.. محمد دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا







أعلن الفنان محمد دياب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ونشر محمد دياب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا"الحمد لله رب العالمين أنا وزوجتى إيجابى كورونا الحمد لله الشافى".





على سياق آخر طرح الفنان دياب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتي انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبعد عن الضغوط والمشكلات.

