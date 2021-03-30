ميدو يفاجئ الجميع: محمد صلاح أعظم لاعب في تاريخ مصر

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، هو أعظم لاعب في تاريخ مصر، متفوقًا على حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدف.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حسام حسن أعظم لاعب في تاريخ مصر على مستوي المنتخب الوطني، ومحمد صلاح الأعظم بشكل عام".





واستكمل، " محمد صلاح ليس أمهر لاعب جاء في تاريخ مصر، ولكنه يجيد الاستمرارية على مستواه المميز، وهذا شيء جيد، وهو يمتلك سجل تهديفي أفضل من حسام حسن مقارنة بعدد المباريات".





جدير بالذكر أن محمد صلاح نجح في تسجيل هدفين في شباك جزر القمر، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، ليصبح في المركز الثاني بقائمة هدافي المنتخب برصيد 43 هدف، متخطيًا حسن الشاذلي.



