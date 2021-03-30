عفت نصار: أداء النني لا يتناسب مع المنتخب..وطارق حامد والسولية الأفضل

Advertisements
عفت نصار: أداء النني لا يتناسب مع المنتخب..وطارق حامد والسولية الأفضل
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:18 ص
محمد زكي
Advertisements
يرى عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، أن أداء محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، لا يتناسب مع الفراعنة.
وقال عفت نصار، خلال حواره ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"أداء محمد النني، لا يتناسب مع المنتخب الوطني، فهو دائمًا يلعب الكرة للخلف، وهذا ظهر جليًا خلال مواجهة جزر القمر، حيث كان دائمًا يلعب الكرة إلى عبدالله جمعة"، مضيفًا :"النني، لاعب كبير، ولكنه يلعب في أرسنال بطريقة مختلفة عن المنتخب".
وأضاف :"ثنائية طارق حامد، وعمرو السولية، هى الأفضل في وسط الملعب، حيث يجيد طارق، إفساد هجمات المنافسين، كما يجيد السولية القيام بالأدوار الهجومية".
Advertisements