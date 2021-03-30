عفت نصار: أداء النني لا يتناسب مع المنتخب..وطارق حامد والسولية الأفضل





يرى عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، أن أداء محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، لا يتناسب مع الفراعنة.





وقال عفت نصار، خلال حواره ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"أداء محمد النني، لا يتناسب مع المنتخب الوطني، فهو دائمًا يلعب الكرة للخلف، وهذا ظهر جليًا خلال مواجهة جزر القمر، حيث كان دائمًا يلعب الكرة إلى عبدالله جمعة"، مضيفًا :"النني، لاعب كبير، ولكنه يلعب في أرسنال بطريقة مختلفة عن المنتخب".





وأضاف :"ثنائية طارق حامد، وعمرو السولية، هى الأفضل في وسط الملعب، حيث يجيد طارق، إفساد هجمات المنافسين، كما يجيد السولية القيام بالأدوار الهجومية".



