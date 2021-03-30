ميدو: شريف أهم مكسب في مباراة جزر القمر

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه كان واضحًا على لاعبي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، خلال مباراة جزر القمر، أنهم يرغبون بشكل قوي في الرد على الانتقادات التي تعرضوا لها في مباراة كينيا الماضية، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.





وتابع ميدو في تصريحاتتليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "المنتخب المصري واجهة الكرة في مصر، ويجب دعم الجهاز الفني دائمًا طالما لا يوجد جنايات، ولا بد من نسيان الخلافات الشخصية".





وأشار إلى أن محمد شريف هو أهم مكسب للمنتخب في مباراة جزر القمر، مؤكداً أنه راس حربة مختلف.





واستكمل، "لا أجد أسباب منطقية للهجوم ضد جهاز حسام البدري، ويجب إبعاد المصالح الشخصية عن الآراء الفنية".





جدير بالذكر أن منتخب مصر الأول لكرة القدم، فاز أمام جزر القمر، مساء أمس الإثنين، برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.



