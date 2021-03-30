تأجيل إذاعة حلقة جومانا مراد في «واحد من الناس» بعد وفاة طفلتها

قرر الإعلامي عمرو الليثي تأجيل إذاعة حلقة الفنانة جومانا مراد ببرنامج واحد من الناس على قناة الحياة، والتي كان من المقرر إذاعتها، السبت المقبل.





وقدم الإعلامي عمرو الليثي، من جانبه العزاء إلي الفنانة جومانا مراد.





ومن المقرر أن تتحدث جومانا مراد، خلال ذلك اللقاء عن بدايتها في مجال التمثيل، وعن بعض التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية، وعن تفاصيل أعمالها الفنية المُقبلة.





في سياق آخر، شاركت جومانا مراد في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، وهو بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، خالد أنور، وهو من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وأمين جمال، ومن إنتاج شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.







