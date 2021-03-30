ليفربول في مفاوضات متقدمة مع لاعب لايبزيج

يسعى نادي ليفربول للدخول بقوة في الميركاتو الصيفي وذلك بعد ما أعلنت صحيفة "ذا أتليتك" الإنجليزية، أن الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع لايبزيج الألماني على أعتاب الفريق الإنجليزي.





وكان ليفربول قد تعرض لإصابات عديدة على مستوى خط الدفاع مما أدت إلى تذبذب نتائج الفريق في الدوري، وجعلت فكره المشاركة في ألابطال تقترب من المستحيل.





وبحسب مانشرته صحيفه "ذا أتليتك"، فإن ليفربول في مراحل متقدمة في المفاوضات مع لايبزيج الألماني، من أجل التعاقد مع الفرنسي ابراهيما كوناتي.





وأضافت:" من المؤكد أن يدفع ليفربول قيمة الشرط الجزائي للاعب، والتي تبلغ حوالي 34 مليون يورو وذلك لقطع شوطا كبيرا في حسم الصفقة ".





وأشارت:" ليفربول قاب قوسين أو أدنى من حسم الصفقة، لتكون أولى صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي ".





سبق وأن حاول الريدز تعويض الغيابات التي لحقت بالفريق على مستوى خط الدفاع من خلال التعاقد مع أوزان كاباك لاعب شالكة الألماني على سبيل الإعارة، وبن ديفيز لاعب بريستون مقابل 2.6 مليون يورو.





وكان يورجن كلوب يرغب بالتعاقد مع مدافع لايبزيج دايوت اوباميكانو ولكن اللاعب فضل الإنتقال لصفوف بايرن ميونيخ.



