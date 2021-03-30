Advertisements

ليفربول في مفاوضات متقدمة مع لاعب لايبزيج

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:38 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
يسعى نادي ليفربول للدخول بقوة في الميركاتو الصيفي وذلك بعد ما أعلنت صحيفة "ذا أتليتك" الإنجليزية، أن الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع لايبزيج الألماني على أعتاب الفريق الإنجليزي.

وكان ليفربول قد تعرض لإصابات عديدة على مستوى خط الدفاع مما أدت إلى تذبذب نتائج الفريق في الدوري، وجعلت فكره المشاركة في ألابطال تقترب من المستحيل.

وبحسب مانشرته صحيفه "ذا أتليتك"، فإن ليفربول في مراحل متقدمة في المفاوضات مع لايبزيج الألماني، من أجل التعاقد مع الفرنسي ابراهيما كوناتي.

وأضافت:" من المؤكد أن يدفع ليفربول قيمة الشرط الجزائي للاعب، والتي تبلغ حوالي 34 مليون يورو وذلك لقطع شوطا كبيرا في حسم الصفقة ".

وأشارت:" ليفربول قاب قوسين أو أدنى من حسم الصفقة، لتكون أولى صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي ".

سبق وأن حاول الريدز تعويض الغيابات التي لحقت بالفريق على مستوى خط الدفاع من خلال التعاقد مع أوزان كاباك لاعب شالكة الألماني على سبيل الإعارة، وبن ديفيز لاعب بريستون مقابل 2.6 مليون يورو.

وكان يورجن كلوب يرغب بالتعاقد مع مدافع لايبزيج دايوت اوباميكانو ولكن اللاعب فضل الإنتقال لصفوف بايرن ميونيخ.

أخبار تهمك

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 689 إصابة جديدة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

رئيس الإذاعة المصرية يصاب بفيروس كورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 14 ساعة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

12:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

10:04 م

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان