نادر السيد: صلاح لم يفتعل أي أزمة بسبب الشارة.. وجمهور السوشيال ميديا يضر المنتخب

استنكر نادر السيد حارس منتخب مصر السابق هجوم جمهور السوشيال ميديا المستمر على منتخب مصر.





وقال السيد لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لا اعلم ماذا يريد السوشيال ميديا ماذا يريد من منتخب مصر، أرى ان الفريق في تقدم مستمر".





وأردف: أفشه والنني من أفضل اللاعبين بالمنتخب المصري، اعتقد ان هدف النني كان من الممكن ان يتصدى له حارس المنافس ولكنه اضاف له شكل جمالي.





وتابع: محمد شريف يمتلك رؤية جيدة أمام مرمى الخصم.





وعن تخطي محمد صلاح رقم الشاذلي علق: تأثير الأهداف أهم بكثير من عددها.





وعن ازمة الشار قال: قيادة منتخب مصر ليست بإرتداء الشارة، صلاح لم يفتعل اي ازمة بسبب الشارة.





وأتم: شارة القيادة لم تمثل لي وللاعبين أي أزمة عندما كنت لاعبا بين صفوف المنتخب.



