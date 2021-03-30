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نادر السيد: صلاح لم يفتعل أي أزمة بسبب الشارة.. وجمهور السوشيال ميديا يضر المنتخب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:52 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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استنكر نادر السيد حارس منتخب مصر السابق هجوم جمهور السوشيال ميديا المستمر على منتخب مصر.

وقال السيد لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لا اعلم ماذا يريد السوشيال ميديا ماذا يريد من منتخب مصر، أرى ان الفريق في تقدم مستمر".

وأردف: أفشه والنني من أفضل اللاعبين بالمنتخب المصري، اعتقد ان هدف النني كان من الممكن ان يتصدى له حارس المنافس ولكنه اضاف له شكل جمالي.

وتابع: محمد شريف يمتلك رؤية جيدة أمام مرمى الخصم.

وعن تخطي محمد صلاح رقم الشاذلي علق: تأثير الأهداف أهم بكثير من عددها.

وعن ازمة الشار قال:  قيادة منتخب مصر ليست بإرتداء الشارة، صلاح لم يفتعل اي ازمة بسبب الشارة.

وأتم: شارة القيادة لم تمثل لي وللاعبين أي أزمة عندما كنت لاعبا بين صفوف المنتخب.

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