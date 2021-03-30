Advertisements

إنتر ميلان ينافس برشلونة على ضم نجم ليفربول

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
دخل إنتر ميلان الإيطالي في منافسة شرسة مع برشلونة الإسباني، على التعاقد مع النجم الدولي الهولندي جورجينو فينالدوم، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

صراع إنتر ميلان وبرشلونة لضم فينالدوم
ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي الهولندي فينالدوم مع ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد وفقا للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي، لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع إدارة الريدز على تمديد عقده، مشيرة إلى أنه يقترب من مغادرة أنفيلد.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، معجب بما يقدمه مواطنه فينالدوم مع ليفربول الإنجليزي، حيث طلب ضمه في الصيف لصالح البارسا.

وأتمت الصحيفة أن إنتر ميلان الإيطالي، يزاحم برشلونة لضم فينالدوم، لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية في ظل رغبة النادي في ضم عناصر مميزة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 689 إصابة جديدة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 4 ساعات

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الإذاعة المصرية يصاب بفيروس كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 23 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

12:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

10:04 م

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان