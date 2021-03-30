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موسيماني يصدم نجم الأهلي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعطى أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي الضوء الأخضر لكريم نيدفيد نجم الفريق من أجل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بشكل تدريجي بعد رحلة الأهلي في السودان لخوض مباراة المريخ السوداني والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى كريم نيدفيد صدمة قوية من المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد أن تحدث معه المدير الفني في الأيام الماضية وطالبه خلالها بعدم الاستياء في حالة غيابه عن مباريات الأهلي في الفترة المقبلة وذلك بسبب غيابه عن الملاعب لفترات طويلة.

وطالب موسيماني كريم نيدفيد بذل قصارى جهده في التدريبات من أجل العودة إلى مستواه الذي شاهده في فيديوهات مسجلة له خاصة أنه تغيب عن المباريات منذ موسمين كاملين، حيث بدأت إصابة نيدفيد في شهر أبريل 2019.

وأكد موسيماني لنيدفيد بأنه سيكون له دورا في الوقت المناسب وذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني خاصة أنه طلب من إدارة الأهلي قيده في القائمة على الرغم من الإصابة وذلك قناعته الكبيرة بقدراته.

وسينتظم كريم نيدفيد في تدريبات الأهلي في شهر يناير الماضي إلا أن تجدد إصابة نيدفيد برشح في الركبة حرمته من العودة إلى التدريبات من أجل مواصلة تدريباته التأهيلية والتي اقتربت من النهاية خلال أيام قليلة.

يذكر أن بعثة الأهلي ستطير إلى السودان يوم الأربعاء المقبل استعدادًا للمباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

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