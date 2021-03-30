الأهلي يستقر على تجديد عقود ثلاثي الفريق

تواصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات، من أجل حسم بعض التفاصيل الخاصة بتجديد عقود بعض اللاعبين، خلال الفترة المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن هناك استقرار على تجديد عقود الثلاثى عمرو السولية، على معلول، صلاح محسن عقب مواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.





وأكد المصدر، أن هناك اتفاق مبدئي وموافقة من جانب الثلاثي على التجديد، على أن يتم وضع الرتوش الأخيرة، عقب لقاء المريخ السوداني.





وأشار المصدر، أنه حال تحقيق الفوز على المريخ السوداني وضمان التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، سيتم حسم التجديد للثلاثي.



