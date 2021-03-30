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موعد مباراة محمد صلاح والنني في الدوري الإنجليزي المقبلة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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نجح المنتخب المصري الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز أمام نظيره جزر القمر، مساء أمس الإثنين، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، برباعية نظيفة.

وتمكن محمد النني من إحراز الهدف لمنتخب مصر فيما سجل محمد صلاح ثنائية، كما أحرز محمد شريف هدفًا في شباك جزر القمر.

ومن المقرر أن يسافر ثنائي المنتخب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب خط وسط أرسنال، إلى إنجلترا، اليوم الثلاثاء، استعدادا المواجهة المرتقبة بعد أيام.

ويتأهب الجمهور المصري للمواجهة الخاصة بين محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني نجم أرسنال، في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل الموافق الثالث من شهر أبريل المقبل.

ليفربول يلاقي أرسنال، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

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