الونش يضع شروطه لتجديد عقده

طلب محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك زيادة عقده إلى نحو 10 ملايين جنيه، بدلاً من 6 بعد تألقه الأخير مع النادي وانضمامه للمنتخب المصري خلال الفترة الأخيرة.





وبحسب ما أشارت إليه المصادر، فإن اللاعب طالب بتعديل عقده ليحصل على 10 مليون يورو، معللاً ذلك كونه أحد أهم أعمدة الفريق وأنه لم يبخل على الفريق بأي مجهود منذ انضمامه لصفوف القلعة البي،ضاء ونتيجة لذلك فلا يجوز ان يستمر ضمن الفئة الثانية بالفريق .





وأكدت المصادر أن اللاعب حصل على وعود من اللجنة المؤقتة بتعديل عقده خلال الفترة المقبلة وذلك بعد الإنتهاء من تمديد عقود اللاعبين في الفترة الحالية.



