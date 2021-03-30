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تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن كلا من يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني قد يدخلان في مفاوضات من أجل إبرام صفقة تبادلية جديدة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إلى أن برشلونة ويوفنتوس عقدا صفقة تبادلية في الصيف الماضي انتقل بموجبها ميرالم بيانيتش إلى البارسا مقابل رحيل آرثر ميلو إلى السيدة العجوز.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس لم يجدد عقده مع ناديه ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن برشلونة يعيش وضعًا مماثلًا مع نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يمكن ليوفنتوس وبرشلونة إجراء صفقة تبادلية بحيث ينتقل باولو ديبالا إلى البارسا مقابل انضمام عثمان ديمبلي إلى اليوفي.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس رفض رفع عرضه لبقاء ديبالا مما يعني أن السيدة العجوز يخاطر برحيل النجم الأرجنتيني مجانًا في الفترة المقبلة.

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