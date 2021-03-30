الأهلي يسابق الزمن لتجهيز نجم الفريق لموقعة الزمالك

يسابق الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة أحمد أبو عبلة لتجهيز علي معلول، الظهير الأيسر لمواجهة الزمالك، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





جاهزية علي معلول لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، 18 أبريل المقبل.





وينتظر مسؤولو الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تقرير طبيب منتخب تونس عن حالة معلول الذى سافر إلى بلاده لاستكمال برنامجه العلاجي بمعرفة طبيب المنتخب التونسي.





ومن المنتظر أن يحمس تقرير كليب المنتخب التونسي، حالة علي معلول وموعد إنضمامه لتدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك.





ويعاني الظهير الدولي التونسي علي معلول الظهير لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من إصابة فى العضلة الخلفية والتى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني، ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي مونديال العالم للأندية.



