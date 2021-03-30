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موعد مباراة قمة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره ليفربول الإنجليزي، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد وليفربول في دور الثمانية من التشامبيونزليج على ملعب الفريدو دي ستيفانو، يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل المقبل، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر ان الملكي تأهل إلي هذا الدور، بعدما تجاوز أتلانتا الإيطالي في دور الـ 16، حيث حقق الفوز ذهابًا بهدف نظيف خارج الأرض، وانتصر إيابًا في عقر داره بنتيجة 3-1.

بينما الريدز حقق الإنتصار على لايبزيج الألماني، في الذهاب بنتيجة 2-0 بألمانيا، ومثلها في الإياب في إنجلترا.

يذكر ان الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، سيلاقي الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي وبورتو البرتغالي.

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