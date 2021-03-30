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جالطة سراي يستهدف ضم نجم المنتخب المصري

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستهدف مسؤولو جالطة سراي التركي، التعاقد مع أحد نجوم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

جالطة سراي يخطط لضم محمد النني
تحدث تقرير صحفي عالمي، عن رعية مسؤولي جالطة سراي التركي في التعاقد مع محمد النني لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي في الصيف المقبل.

وذكر موقع (sporx)، أن جالطة سراي التركي، يدرس فكرة التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد النني، من آرسنال الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح الموقع أن ويليام دافيلا وكيل أعمال محمد النني، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، يجري اتصالات مع إدارة جالطة سراي بشأن الفرعون.

وأتم الموقع أن فاتح تريم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي جالطة سراي، يدرس التعاقد مع النني لاعب وسط آرسنال مطلع الموسم الكروي الجديد.

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