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إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم منتخب مصر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
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أعرب إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق عن استياءه من هجوم أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق عليه في إحدى التصريحات التليفزيونية، وذلك بعدما قال سعيد أن أحمد أيمن منصور لا يصلح للعب الدولي، وكان ثغرة واضحة في تشكيل المنتخب الوطني خلال مباراة كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"أتحدث في إطار كرة القدم ، والهدف الرئيسي في المقام الأول هو مصلحة المنتخب الوطني ، كما أن حسام البدري استجاب لمطالب الجماهير والإعلام ولم يشرك أحمد أيمن منصور بالأمس أمام جزر القمر" .

واختتم سعيد :"مش كل ما انتقد لاعب على المستوى الفني يستعين بأبوه، إحنا مش في مدرسة ’".

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