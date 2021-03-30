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موعد قمة بايرن ميونيخ وسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا ثقيلًا، علي فريق بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة تشيلسي وبورتو في دور الثمانية من التشامبيونزليج على ملعب أليانز أرينا، يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل المقبل، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر ان بايرن ميونخ تأهل إلي هذا الدور، بعدما تجاوز لاتسيو الإيطالي في دور الـ 16، حيث حقق الفوز ذهابًا بنتيجة 4-1 خارج الأرض، وانتصر إيابًا في عقر داره بهدفين مقابل هدف.

بينما باريس سان جيرمان أقصي برشلونة الإسباني، بنتيجة 4-1 في الكامب نو ذهابًا، وتعادلا إيابًا بهدف لكل منهما.

يذكر ان الفائز من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، سيلاقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني.

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