Advertisements

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه نادي بيراميدز نظيره الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الإتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 4 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الإتحاد الأفريقي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصدر نادي بيراميدز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط رفقة نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

أخبار تهمك

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ 43 دقيقة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 18 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الإذاعة المصرية يصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

12:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

05:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان