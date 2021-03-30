موعد مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية

يواجه نادي بيراميدز نظيره الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الإتحاد الأفريقي.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 4 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الإتحاد الأفريقي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويتصدر نادي بيراميدز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط رفقة نادي الرجاء البيضاوي المغربي.



