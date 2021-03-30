سكارليت جوهانسون تعترف بصناعة مسيرتها من "إثارة الجدل"

قالت الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، إنه لا ينبغي أن تتعارض معتقداتها الشخصية مع مسيرتها المهنية في التمثيل، مؤكدة أنها لم تسعى أبدا لكي تصبح سياسية.





وتابعت جوهانسون (36 عاما) في مقابلة مع مجلة "ذا جنتل وومان" البريطانية: "لا أعتقد أنه على الممثلين التزامات بأن يكون لهم دور عام في المجتمع"، واعتبرت أو وضع الناس توقعات على الممثلين الذين لا يرغبون أن يصبحوا سياسيين بـ"ظلم".





قالت الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، إنه لا ينبغي أن تتعارض معتقداتها الشخصية مع مسيرتها المهنية في التمثيل، مؤكدة أنها لم تسعى أبدا لكي تصبح سياسية.

وتابعت جوهانسون (36 عاما) في مقابلة مع مجلة "ذا جنتل وومان" البريطانية: "لا أعتقد أنه على الممثلين التزامات بأن يكون لهم دور عام في المجتمع"، واعتبرت أو وضع الناس توقعات على الممثلين الذين لا يرغبون أن يصبحوا سياسيين بـ"ظلم".





وأضافت أنها دائما ما تقول لنفسها: "لم يتم اختيارك لكي تكوني سياسية، أنت ممثلة".





وشددت سكارليت جوهانسون أن وظيفتها كممثلة هي "عكس" تجارب الحياة و"أن تكون مرآة" للجمهور لكي "يتمتع بتجربة تعاطفية من خلال الفن"، بحسب قولها.