Advertisements

سلافة معمار عن مشاركتها في "الخواجة عبد القادر": فخورة بالوقوف أمام يحيى الفخراني

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
Advertisements


عبرت  الفنانة سلافة معمار، عن اعتزازها الشديد بالوقوف أمام النجم الكبير يحيى الفخراني، في مسلسل "الخواجة عبد القادر" الذى عُرض عام 2012.


وقالت خلال لقائها مع الإعلامية دينا حويدق في برنامج "its show time"، الذى يذاع على قناة Cbc، "أول مشاركة في الدراما المصرية كان مسلسل الخواجة عبد القادر تجربة فخورة بها وبحبها، وبحب شخصية زينب، وعجبنى النص.


وأضافت: "يحيى الفخرانى، وهو ممثل حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وبحس براحة شديدة قدامه، واستمتعت كتير وأنا واقفة قدامه، وبحب دائما اختار نص يشبهنى".


وأكدت أن الدراما المصرية تمثل نقلة نوعية رائعة وهي الأساس للصناعة.. موضحة أن مصر بها مخرجين رائعين وفنانين موهوبين.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنانة سلافة معمار الفخراني

أخبار تهمك

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 8 ساعات

العبار: "فريق عملنا بالقاهرة 100% مصري"

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الإذاعة المصرية يصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ ساعة و نصف

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

إقامة عزاء الراحل إبراهيم فرح الليلة

تفاصيل شخصية هالة فاخر في مسلسل "نجيب زاهي ذركش"

تفاصيل شخصية يحيى الفخراني في مسلسل "نجيب زاهي ذركش"

تفاصيل شخصية محمد محمود في مسلسل "نجيب زاهي ذركش" مع يحيى الفخراني

سلافة معمار: "نفسي أعمل حاجة مع المخرجة كاملة أبو ذكري" (فيديو)

تعرف على حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ يحيى الفخراني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

05:43 ص

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

12:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

05:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان