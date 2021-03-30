سلافة معمار عن مشاركتها في "الخواجة عبد القادر": فخورة بالوقوف أمام يحيى الفخراني





عبرت الفنانة سلافة معمار، عن اعتزازها الشديد بالوقوف أمام النجم الكبير يحيى الفخراني، في مسلسل "الخواجة عبد القادر" الذى عُرض عام 2012.





وقالت خلال لقائها مع الإعلامية دينا حويدق في برنامج "its show time"، الذى يذاع على قناة Cbc، "أول مشاركة في الدراما المصرية كان مسلسل الخواجة عبد القادر تجربة فخورة بها وبحبها، وبحب شخصية زينب، وعجبنى النص.





وأضافت: "يحيى الفخرانى، وهو ممثل حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وبحس براحة شديدة قدامه، واستمتعت كتير وأنا واقفة قدامه، وبحب دائما اختار نص يشبهنى".





وأكدت أن الدراما المصرية تمثل نقلة نوعية رائعة وهي الأساس للصناعة.. موضحة أن مصر بها مخرجين رائعين وفنانين موهوبين.



