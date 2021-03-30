عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مقاول هارب من تنفيذ 115 حكمًا قضائيا بإجمالي حبس 115 سنة.





وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول، مُقيم بمحافظة القليوبية) محكوم عليه فى عدد (115) قضية بإجمالى مدد حبس 115سنة وغرامة 258 مليون جنيه.



