Advertisements

القبض على شخصين يزوران الشهادات الطبية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:47 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين، بتهمة تزوير الشهادات الطبية، وتقليد الأختام الحكومية.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد أكدت قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاطًا إجراميًا تمثل فى تزوير الشهادات الطبية اللازم تقديمها لمحاكم الإستئناف كدليل عذر فى حالة عدم حضور المتهم للجلسات وقيامهما ببيع وترويج تلك الشهادات على المترددين على المحاكم بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية".

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما وبمسكنهما على (عدد من الشهادات الطبية منسوب صدورها لعدد من لعدد من الأطباء والمستشفيات ممهورة بخاتم منسوب لذات الجهات– مبلغ مالي – عدد 2 أكلاشية – كارنية لأحدهما منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد أنه موظف بها مزور بالكامل).

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية بوابة الفجر الفجر الشهادات الطبية

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على تجديد عقود ثلاثي الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ ثلث ساعة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 10 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 13 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الإذاعة المصرية يصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل متهم في 18 قضية مخدرات بالزاوية الحمراء

القبض على "عربي" لتزويره أختام الإقامة بالبلاد في الجيزة

ضبط تشكيل عصابي لتزوير للمحررات الرسمية للحصول على تأشيرات السفر بالعمرانية

خلال حملات أمنية.. ضبط بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم

حبس 3 بينهم سيدة لتزويرهم المحررات الرسمية والتأشيرات 4 أيام

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة أجهزة إليكترونية من شقة مدرس بالمرج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:43 ص

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

12:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

10:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان