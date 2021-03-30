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أب يعذب ابنه ويصيبه باشتباه نزيف في المخ.. والأمن يتحرك

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتحدث عن قيام أب بالتعدي على نجله وإحداث إصابات به وحروق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجاري تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بدائرة المركز بوصول أحد الأطفال "سن3" مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ.

بسؤال والد الطفل المشار إليه (عامل، مقيم بدائرة المركز) قرر بسقوط نجله من على سلم المنزل حال لهوه مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحد بذلك، وباستدعاء والدة الطفل (ربة منزل، مقيمة بذات الناحية) وبمواجهتها بمقطع الفيديو، اتهمت زوجها والد الطفل بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عقب حدوث خلافات أسرية بينهما وقيامه بطردها من المسكن والإحتفاظ بالطفل صحبته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

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تعذيب طفل بوابة الفجر الفجر الدقهلية

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