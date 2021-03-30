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رياح معتدلة وبارد ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

أما بالنسبة لساعات الليل، فإنه يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لوضع الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط، فإنهما يشهدان اضطرابًا شديدًا في الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 لـ65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 لـ4 أمتار.

بيان بدرجات الحرارة
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 13 العظمى 19
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 08 والعظمى 21
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 العظمى 18
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 18
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في العريش الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 05 العظمى 20
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في طابا الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 04 والعظمى 17
درجات الحرارة في الطور الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في قنا الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 13 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 26
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 24

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