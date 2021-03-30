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طريقة تحضير كيك الشوكولاتة بدون بيض

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:10 ص
بوابة الفجر
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نقدم لك في السطور التالية 10 خطوات لتحضير كيك الشيكولاتة بدون بيض في المنزل للأطفال، اتبعي المقادير وطريقة التحضير:

المقادير
- مقادير الكيكة :
دقيق : كوب ونصف (متعدد الإستخدامات)
الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة
بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف
بيكنج صودا : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة
حليب مكثف محلى : كوب
الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (مذوّبة، ومتروكة لتبرد)
خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة ونصف
الماء : ثلاث أرباع الكوب

- مقادير التغليفة :
الشوكولاتة : 170 غم (مفرومة)
كريمة الخفق : نصف كوب
الزبدة : ملعقة صغيرة ونصف

طريقة التحضير
حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
رشّي قالب كيك قطره 23 سنتم برذاذ الزيت وغلّفي قعره بورق الزبدة.
اخلطي الدقيق، الكاكاو، البايكنغ باودر، الفانيليا والبايكنغ صودا في وعاء.
أضيفي الماء، الزبدة المذوّبة والحليب المكثف المحلى، واخلطي جيداً بواسطة خلاط كهربائي.
اسكبي المزيج في قالب الكيك.
اخبزي الكيكة لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج جيداً.
أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد لخمس دقائق ثمّ أخرجيها من القالب واتركيها تبرد كلياً قبل تزيينها.

لتحضير التغليفة: 
سخّني الكريمة مع الزبدة في قدر على نار متوسطة، وعندما يغليان، ارفعي القدر عن النار.
ضعي الشوكولاتة في وعاء يتحمل الحرارة واسكبي فوقه مزيج الكريمة والزبدة، واتركيه لمدة دقيقتين ثمّ حرّكي بخفة بواسطة ملعقة.
اسكبي التغليفة فوق الكيكة واتركيها تجفّ لمدة ساعتين قبل التقديم.

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