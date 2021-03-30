فطريات الفم عند الطفل الرضيع.. الأسباب وطرق الوقاية

تعتبر فطريات الفم عدوي شائعة جدا بين الأطفال؛ ترجع للكثير من الأسباب، وأحيانا ما يظهر على الطفل مض يسمى القلاع الفموي وخاصة للذين أقل من 6 أشهر.





فطريات الفم عند الرضيع عبارة عن تشقق في الجلد في زوايا الفم أو بقع بيضاء على الشفاه أو اللسان أو داخل الخدين تشبه إلى حد ما الجبن القريش.





أسباب فطريات الفم للرضع

يحدث مرض القلاع الفموي بسبب فرط نمو الخميرة -نوع من الفطريات- تسمى المبيضات البيضاء.





معظم الرضع لديهم فطريات في أفواههم وأجهزتهم الهضمية وهو ما يعتبر نمواً طبيعياً. عادة يتحكم الجهاز المناعي السليم وبعض البكتيريا "الجيدة" في كمية هذه الفطريات في الجسم .





ولكن إذا كان جهاز المناعة ضعيف لأي سببا ما، يمكن أن تنمو المبيضات في الجهاز الهضمي بشكل مفرط، ما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى المبيضات فرط أيضا يسبب طفح الحفاض وعدوى الخميرة المهبلية يمكن أن يعاني الأطفال من مرض القلاع الفموي وطفح الحفاضات في نفس الوقت.





يمكن أن تحدث فطريات الفم أيضاً بعد إعطاء الطفل المضادات الحيوية لعدوى بكتيرية لأن المضادات الحيوية يمكن أن تقتل البكتيريا "الجيدة"يمكن أن يحدث مرض القلاع الفموي أيضاً بعد استخدام أدوية الستيرويد.





طرق الوقاية من فطريات الفم للرضيع

إذا كنت ترضعين طفلك بتركيبة حليب صناعي أو تستخدمين مصاصة، فقومي بتنظيف الحلمات واللهايات جيدًا بالماء الساخن أو في غسالة الأطباق بعد كل استخدام.





إذا كانت هناك خميرة على حلمة الزجاجة أو المصاصة فلن يُصاب طفلك بالعدوى مرة أخرى قومي بتخزين الحليب والزجاجات المحضرة في الثلاجة لمنع نمو الخميرة.





إذا كنت ترضعين من الثدي وكانت حلمتيك حمراء اللون ومؤلمة، فقد تكوني مصابه بعدوى الخميرة في حلمتي الثدي، والتي يمكن أن تمري بها أنت وطفلك ذهاباً وإياباً تحدثي إلى طبيبك، الذي قد يوصي باستخدام مرهم مضاد للفطريات على حلمتيك أثناء علاج طفلك بالمحلول المضاد للفطريات.