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حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 30 مارس 2021.. "ابتعد عن السخرية"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:43 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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يوافق اليوم 30 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 30 مارس 2021.

برج الحمل: 
التعبير عن عاطفتك لا يجب أن يكون بالضرورة ماليًا، وأنت لا تفتقر للكلمات الرقيقة، هذا مطلوب فى تواصلك اليوم مع والدتك، وإناث العائلة.

برج الثور: 
أنت إنسان بما يكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بما يكفى لتعترف بارتكابها، ولا تجد عيبًا فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك، أو والديْك.

برج الجوزاء: 
ابتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.

برج السّرطان: 
توضيح مشاعرك أولا بأول سواءً بالرضا أوالقبول وبأسلوب مُهذّب يضمن سير علاقة العمل أوالعاطفة بسلاسَة خاليةً من التوتّر بمشيئة الله تعَالى.

برج الأسد: 
إظهارك لرغبة التملّك مع الحبيب قد تكون مُفرحة للبعض ومُنفّرة للبعض الآخر، أترك مساحة للحبيب للتنفّس بدلًا من أن تفاجأ بنفوره منك.

برج العذراء: 
لا تقم باستلام أعمال جديدة قبل أن تنهى ما بيدك بكفاءة وإتقان، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج الميزان: 
مُجادلة الآخرين قد تبدو لك كمُتعة ذهنيّة لكن ثمنها أسرارك أوتكوين العداوات،تمتّع بلعبة شطرنج بفم مغلق أوتكلم فى الفن والرياضة بعيدًا عن أسرارك.

برج العقرب: 
البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائرالأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.

برج القوس: 
من المُفيد أن نقع تحت ضغط عصبى من وقتٍ لآخر لأنه يستنفر فينا قدراتنا ومهاراتنا الدفينة، قيامك بحل المشاكل يعنى تراكم لخبراتك.

برج الجدى: 
فرصة لتنظيم مكتبك إن كنت تُعانى من تلال المستندات ولخبطة الدّفاتر والصبر والدّقة حليفاك، وعملية الصيانة السنويّة لمنزلك بمشيئة الله تَعَالى.

برج الدّلو: 
فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.

برج الحُوت: 
لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك، قد ينقلب الصديق يومًا عدوًا مُتسلّحًا بأدق أسرارك، حرّص من أخوك.

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