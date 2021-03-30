ترغبين في الحصول على شعر طويل وصحي، نقدم لك في ما يلي نصائح مذهلة يجب اتباعها لكي تحصلين على شعر خالي من التقصف والهيشان وأكثر نعومة ولمعانا:

اتبعي هذه النصائح للحصول على شعر طويل

- استخدمي بروتين الشعر بشكل دوري، فهو يساعد الشعر على إنتاج الأحماض الأمينية التي تؤدي دوراً كبيراً في تطويل الشعر وتعزيز نموه وجعله قوياً وصحياً.





- تناولي بكثرة أطعمة غنية بالفيتامينات، لا سيما فيتامينَي A وC، فضلاً عن الحديد والزنك، فهي تعمل على الحد من تساقط الشعر وتساهم في تطويله وتعزيز كثافته.





- قومي من وقت لآخر بإراحة شعرك من استخدام أدوات التصفيف والتمليس، كونها تسبب الضرر لشعرك وتؤدي الى هشاشته وجفاف خصلاته وتكسرها، وهذا بدوره يحد من نمو الشعر.