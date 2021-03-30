حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 30 مارس 2021

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توقعات برج الحمل اليوم 30 مارس 2021

التعبير عن عاطفتك لا يجب أن يكون بالضرورة ماليًا، وأنت لا تفتقر للكلمات الرقيقة، هذا مطلوب فى تواصلك اليوم مع والدتك، وإناث العائلة.





صفات برج الحمل:

مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.



