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حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 30 مارس 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:41 ص
برج الحمل
برج الحمل
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الحمل اليوم 30 مارس 2021
التعبير عن عاطفتك لا يجب أن يكون بالضرورة ماليًا، وأنت لا تفتقر للكلمات الرقيقة، هذا مطلوب فى تواصلك اليوم مع والدتك، وإناث العائلة.

صفات برج الحمل:
مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.

أشهر مواليد برج الحمل: شارلي شابلن، وجيمس كلارك، وتوماس جيفرسون، ووليام ريتش، وهوديني.

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