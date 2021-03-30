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حظك اليوم.. توقعات برج الثور 30 مارس 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:41 ص
برج الثور
برج الثور
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الثور اليوم 30 مارس 2021
أنت إنسان بما يكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بما يكفى لتعترف بارتكابها، ولا تجد عيبًا فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك، أو والديْك.

صفات برج الثور:
مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.

أشهر مواليد برج الثور: ليوناردو ديفينشي، وبيتر تشايكوفسكي، وأدولف هتلر، وإليزابيث الثانية، ووليام شيكسبير.

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