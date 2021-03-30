حظك اليوم.. توقعات برج الثور 30 مارس 2021

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توقعات برج الثور اليوم 30 مارس 2021

أنت إنسان بما يكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بما يكفى لتعترف بارتكابها، ولا تجد عيبًا فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك، أو والديْك.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



