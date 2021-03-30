دائما ما تسعى المرأة للحفاظ على بشرتها، ولكي تعيد للبشرة الحيوة واللمعان، حيث ترغب دائما في الحصول على بشرة شابة ومشرقة وخالية من الشوائب. ولهذا السبب، جلبنا لك خلطات دقيق الشوفان وماء الورد للعناية بالبشرة





دقيق الشوفان

يشتمل دقيق الشوفان على البيتا غلوكان، وهو مادة قابلة للذوبان تشكل طبقة رقيقة تحفظ من خلالها الرطوبة داخل البشرة، مما يحافظ على نعومة بشرتك وجمال مظهرها.





وصفة دقيق الشوفان

يكفي أن تقومي بنقع كمية من دقيقة الشوفان في كوب ماء دافئ، بعدها صفي النقيع وشطفي بشرتك بماء الشوفان.





ماء الورد

يعد ماء الورد من أقدم أسرار الجمال الطبيعية، فحو يمنع ضرر ألياف الإيلاستين في الجلد، مما يؤخر من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.





وصفة ماء الورد

ضعي ماء الورد في قوالب مخصصة للثلاجة، وحين يتجمد ماء الورد، خذي مكعباً منه وافركيه على بشرة وجهك ورقبتك الى أن يذوب بالكامل.

كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع.