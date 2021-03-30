Advertisements

خلطات دقيق الشوفان وماء الورد للعناية بالبشرة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:23 ص
وصفة دقيق الشوفان
وصفة دقيق الشوفان
Advertisements
دائما ما تسعى المرأة للحفاظ على بشرتها، ولكي تعيد للبشرة الحيوة  واللمعان، حيث ترغب دائما في الحصول على بشرة شابة ومشرقة وخالية من الشوائب. ولهذا السبب، جلبنا لك خلطات دقيق الشوفان وماء الورد للعناية بالبشرة

دقيق الشوفان
يشتمل دقيق الشوفان على البيتا غلوكان، وهو مادة قابلة للذوبان تشكل طبقة رقيقة تحفظ من خلالها الرطوبة داخل البشرة، مما يحافظ على نعومة بشرتك وجمال مظهرها. 

وصفة دقيق الشوفان
يكفي أن تقومي بنقع كمية من دقيقة الشوفان في كوب ماء دافئ، بعدها صفي النقيع وشطفي بشرتك بماء الشوفان.

ماء الورد
يعد ماء الورد من أقدم أسرار الجمال الطبيعية، فحو يمنع ضرر ألياف الإيلاستين في الجلد، مما يؤخر من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. 

وصفة ماء الورد
ضعي ماء الورد في قوالب مخصصة للثلاجة، وحين يتجمد ماء الورد، خذي مكعباً منه وافركيه على بشرة وجهك ورقبتك الى أن يذوب بالكامل. 
كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع.

أخبار تهمك

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الإذاعة المصرية يصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 17 ساعة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

05:43 ص

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

12:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

05:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان