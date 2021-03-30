حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 30 مارس 2021

تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.





توقعات برج السرطان اليوم 30 مارس 2021

توضيح مشاعرك أولا بأول سواءً بالرضا أوالقبول وبأسلوب مُهذّب يضمن سير علاقة العمل أوالعاطفة بسلاسَة خاليةً من التوتّر بمشيئة الله تعَالى.





صفات برج السرطان:

مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.



