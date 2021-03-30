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روتين يومي للحصول على بشرة صحية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:27 ص
بوابة الفجر
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ببحقاظ على رونق بشرتك والحصول عليها نضرة ونقية دائما عند خوجا من المنزل، إليك أفضل روتين يومي للحصول على بشرة صحية 

غسول الوجه
احرصي قبل الخروج على استخدام غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك يومياً؛ لتنظيفها باستمرار، وعدم ترك الأتربة والاتساخات المؤذية للبشرة.

واقي الشمس
يحرص الجميع على وضع واقي الشمس قبل الخروج من المنزل؛ لتجنُّب حروق الشمس وتصبُّغات البشرة، لذا احرصي على وضع كريم واقٍ من الشمس.

الترطيب
يجب ترطيب البشرة يومياً قبل الخروج من المنزل باستخدام النوع المناسب لبشرتك، وطبقيه بشكل يومي، إلى جانب تناول كميات كبيرة من العصائر الطبيعية والخضروات والفواكه والمياه لترطيب البشرة.

السيروم
استخدام السيروم قد يساعد على التقليل من علامات الشيخوخة وحماية البشرة من العوامل الخارجية كالأتربة.

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