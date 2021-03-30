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حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 30 مارس 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:37 ص
برج الميزان
برج الميزان
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الميزان اليوم 30 مارس 2021
مُجادلة الآخرين قد تبدو لك كمُتعة ذهنيّة لكن ثمنها أسرارك أوتكوين العداوات،تمتّع بلعبة شطرنج بفم مغلق أوتكلم فى الفن والرياضة بعيدًا عن أسرارك.

صفات برج الميزان:
مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.

أشهر مواليد برج الميزان: المهاتما غاندي، وأيزنهاور، ورالف لورين، وسارا بيرهارديت.

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