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لتقوية جهازك المناعي.. تناول هذه الأطعمة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
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لتقوية جهازك المناعي، هناك مجموعة من الأطعمة التي يسهل تناولها للحصول على جهاز مناعي قوي وخالي من المشاكل ومنع حدوث أي إلتهابات وأي عدوى، ومن أفضل الأطعمة التي تساعدة على تقوية جهازك المناعي ما يلي:

التوت البري 
يحتوي التوت البري على كميات مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تؤمّن الوقاية من الأمراض السرطانية، ووفقا للعديد من الدراسات، أثبتت أنّ مادة البوليفينول المتوافرة فيه تحمي القلب، وتقي من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

المحار 
يعد تناول المحار -أحد الثمار البحرية- الغنية بالعديد من المغذيات والعناصر المهمة، وخاصةً المعادن والزيوت المفيدة، يجعل الجسم يحصل على فوائد عظيمة، لذا يفضل إدراجه ضمن الوجبات والنظام الغذائي، وكحصّة من حصص الأسماك واللحوم.

البطيخ الأحمر
يساهم في الحفاظ على رطوبة الجسم وتعزيز الشعور بالشبع حيث إن المزيج المكوّن من الماء والألياف يساعد على تناول كمية معقولة من الطعام، وبالتالي محاربة السمنة.

اللبن الزبادي 
يعتبر الزبادي مصدراً غنيّاً من معادن الكالسيوم والبوتاسيوم، كما للبروتينات الضرورية في بناء خلايا الجسم وتطويرها، كما أن تناول اللبن الزبادي أكثر من مرتين في الأسبوع يقلل خطر إصابة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بأمراض القلب والأوعية الدموية.

السبانخ 
يساعد على تقوية جهاز المناعة ويساعد على محاربة الالتهابات والعدوى باحتوائه على فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين K، وفيتامين H والتي تعد من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرّة.

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